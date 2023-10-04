Украинским разведчикам удалось узнать важную информацию о планах кремля.

Власти россии увеличат до конца года количество ядерных угроз. Данные сведения были переданы властям Украины сотрудниками Главного управления разведки страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу "Sky TG24".

"Демонстрация ядерного оружия – это демонстрация не силы, а слабости, потому что бой на земле и дипломатия не принесли тех результатов, которых они ожидали: они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить в бою на земле. До конца года будет больше ядерных угроз, говорит наша разведка".

По его словам, российский диктатор *владимир путин намерен "идти дальше". По его словам, президент рф не желает прекращать войну против украинцев.

Ранее известная пропагандистка маргарита симоньян прокомментировала возможные последствия использования ядерного оружия россией. Пропагандистка ссылается на слова некоего инженера-радиоэлектроника, который заявил, что еще во времена СССР все знали, что если произвести "в сотнях километров на нашей же территории", к примеру над Сибирью, ядерный взрыв, то никаких страшных последствий якобы не будет.

Также сообщалось, что россия готовится испытать ядерное оружие. Так, москва намерена испытать межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой на архипелаге Новая Земля в Арктике.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!