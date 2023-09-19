Жена главы «вагнера» пригожина отреклась от его фамилии — СМИ

Женщина вернула девичью фамилию.

Вдова евгения пригожина*, основателя частной военной компании "вагнер", решила изменить свою фамилию обратно на девичью.

Согласно российским СМИ, Любовь Пригожина теперь является Любовью Валентиновной Кряжовой.

Информация о смене фамилии поступила в СМИ 15 сентября, однако точная дата изменения фамилии в документах неизвестна.

Любовь Пригожина была супругой лидера "вагнеровцев" более 30 лет и также занималась бизнесом, владея компанией "Медбуд". В браке у них родились дети - Павел, Полина и Вероника.

Следует отметить, что по данным российских СМИ, 30-летний сын евгения пригожина, Павел, уже заявил о себе как об абсолютном наследнике отца. Дочери же остались ни с чем.

Курсор писал, что пригожин вошел в топ-50 самых влиятельных евреев мира.

Кроме того, экс-президента США шокировало старое фото, на котором он зафиксирован с пригожиным.

Напомним, что военный эксперт объяснил, почему не уверен в гибели пригожина и уткина.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!