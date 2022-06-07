Женам защитников Мариуполя угрожают изнасилованием и смертью

Супруга украинского бойца с комбината Азовсталь Арсения Федосюка заявила, что родственникам военных, которые вышли с завода, поступают угрозы с номеров операторов рф. Неизвестные угрожают насилием и смертью.

По словам девушки по имени Юлия, СМИ начали проявлять интерес к женам защитников Мариуполя после того, как они встретились с Папой Римским Франциском. И вот теперь ей начали звонить с российских номеров в месенджерах Telegram, Whatsapp с угрозами. Это продолжается уже на протяжении трех месяцев.

Об этом Юлия Федосюк рассказала в интервью Украинской правде.

Девушка рассказала, что неизвестные говорят, что добрались до ее мужа. Также угрожают добраться и до нее.

Кроме того, 5 июня ее супругу Арсению разрешили позвонить матери. Но номер телефона, судя по всему, попал в руки медиа, которые контролируют террористы группировки «ДНР». Они сами стали звонить матери украинского солдата и просить «комментарии».

Похожие звонки и сообщения поступали и жене командира мариупольского полка «Азов» Дениса Прокопенко – Екатерине.

Напомним, что город Мариуполь находится на берегу Азовского моря, Донецкая область. Он был окружен российскими оккупантами и террористами из «ЛДНР». Защитники города долгое время вели оборону, но в конечном итоге город был взят захватчиками. Они уничтожили большое количество зданий и убили множество мирных людей. Защитников Мариуполя взяли в плен. Вопрос об их отправке на подконтрольную Киеву территорию решается.

Ранее Курсор сообщал, что россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.

Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.