Женам защитников Мариуполя угрожают изнасилованием и смертью

По словам девушки по имени Юлия, СМИ начали проявлять интерес к женам защитников Мариуполя после того, как они встретились с Папой Римским Франциском. И вот теперь ей начали звонить с российских номеров в месенджерах Telegram, Whatsapp с угрозами. Это продолжается уже на протяжении трех месяцев.
Об этом Юлия Федосюк рассказала в интервью Украинской правде.
Девушка рассказала, что неизвестные говорят, что добрались до ее мужа. Также угрожают добраться и до нее.
Кроме того, 5 июня ее супругу Арсению разрешили позвонить матери. Но номер телефона, судя по всему, попал в руки медиа, которые контролируют террористы группировки «ДНР». Они сами стали звонить матери украинского солдата и просить «комментарии».
Похожие звонки и сообщения поступали и жене командира мариупольского полка «Азов» Дениса Прокопенко – Екатерине.
Ранее Курсор сообщал, что россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.
Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!