Она не имеет претензий к месту, где ей продали этот оказавшийся опасным напиток.

Жительница Украины выпила в заведении сок и попала в реанимацию больницы с ожогами.

Об этом она рассказала в Facebook.

По словам Екатерины Пухниченко из города Мукачево (Закарпатская область), она посетила заведение питания, где решила выпить сок в банке. После первого глотка она почувствовала жжение во рту и побежала в туалет, чтобы промыть рот.

После было принято решение о госпитализации в больницу. По словам пострадавшей, она не имеет претензий к заведению, ибо полагает, что проблема в самом напитке. Сейчас эксперты пытаются установить, какая именно жидкость была в соке.

По словам супруга женщина Виктора Шванда, они заказали две банки сока в заведении. После первого глотка жена начала кричать и отправилась в туалет. Он тоже решил продегустировать напиток и сказал, что тот был очень кислым.

В итоге он обжег губы и кончик языка, а его супруга – весь язык, губы и ожоги пищевода и желудка. Пара написала заявление в полицию, сотрудники которой отдадут сок на экспертизу.

За столом сидели сразу четыре человека, а потому у этого инцидента есть свидетели. Также на видеозаписях заведения заметно, что когда персонал заведения принес сок, то бутылка была закрытой.

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