Не все жены военнослужащих российской федерации*, находящиеся на территории Украины, мечтают о том, чтобы их мужья быстрее вернулись домой.
Об этом сообщает портал Информационное сопротивление.
Отмечается, что находящаяся на Донецком направлении супруга «мобика» александра сообщила мужчине, что в группе жен мобилизованных идут разговоры не о возвращении мужей домой, а о «разделении денег»: обсуждают, кому какие выплаты и награды полагаются за сбитые самолеты, поврежденные танки. А в городке все женщины уволились и живут за выплаты мужчин.
Также женщина сказала, что по телевизору говорят об «успешном наступлении» в Донецкой области. Александр возразил, заверил, что у них все без изменений и попросил не смотреть новости – там все ложь.
Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.
Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.
Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!