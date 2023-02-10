Жены российских оккупантов не ждут возвращения мужей, а делят деньги — СМИ

В группе жен мобилизованных идут разговоры не о возвращении мужей домой, а о «разделении денег»: обсуждают, кому какие выплаты и награды полагаются за сбитые самолеты, поврежденные танки.

Не все жены военнослужащих российской федерации*, находящиеся на территории Украины, мечтают о том, чтобы их мужья быстрее вернулись домой.

Об этом сообщает портал Информационное сопротивление.

Отмечается, что находящаяся на Донецком направлении супруга «мобика» александра сообщила мужчине, что в группе жен мобилизованных идут разговоры не о возвращении мужей домой, а о «разделении денег»: обсуждают, кому какие выплаты и награды полагаются за сбитые самолеты, поврежденные танки. А в городке все женщины уволились и живут за выплаты мужчин.

Также женщина сказала, что по телевизору говорят об «успешном наступлении» в Донецкой области. Александр возразил, заверил, что у них все без изменений и попросил не смотреть новости – там все ложь.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.