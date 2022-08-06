Рф заставляет жителей Луганской области идти на псевдореферендум в обмен на еду

Жителей территорий в Луганской области, которые временно находятся под контролем российской федерации*, заставляют в обмен на продукты питания идти на лжереферендум.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские захватчики манипулируют жителями Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежного, Горского, Золотого и населенных пунктах этих громад. Солдаты рф практически уничтожили эти города, людям приходится жить в подвалах и убежищах. И после такого «освобождения» их пытаются заставить прийти на псевдореферендум, касающийся вхождения региона в состав российской федерации.

Оккупанты организовывают встречи с населением и пытаются подкупить их продуктами питания, а также строительными материалами. Они выманивают их персональные данные и призывают проголосовать на «референдуме».

«Курсор» писал ранее, что на оккупированной армией российской федерации части Луганской области возникла катастрофическая гуманитарная ситуация из-за того, что тела погибших не убирают с улиц.

Еще мы писали, что на оккупированной части Луганской области россияне устроили массовый грабеж — вывозят из разрушенных домов абсолютно все, не брезгуют даже нижним бельем и средствами гигиены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!