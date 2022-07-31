На захваченных армией рф территориях распространяются опасные инфекции

На оккупированной армией рф части Луганской области возникла катастрофическая гуманитарная ситуация из-за того, что тела погибших не убирают с улиц.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
По его словам, гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Не убирают возле городов тела погибших, и нет разницы, будь то военные или гражданское население, отметил он.
Гайдан рассказал, что в Северодонецк приехали из россии какие-то представители медицинской отрасли. Это связано с опасностью распространения инфекций. Эти люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция, которая может угрожать жизни.
Он также рассказал. что если местные жители начинают пить воду из скважин, у них достаточно быстро развиваются болезни, и это как раз потому, что погибших не убрали, и продукты разложения тел попали в воду.
Помимо этого, на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература. Гайдай подчеркнул, что часть Луганской области до сих пор остается непокоренной, украинские защитники крепко держат оборону.
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СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!