На захваченных армией рф территориях распространяются опасные инфекции

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины российские войска проводят карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией.

На оккупированной армией рф части Луганской области возникла катастрофическая гуманитарная ситуация из-за того, что тела погибших не убирают с улиц.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

По его словам, гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Не убирают возле городов тела погибших, и нет разницы, будь то военные или гражданское население, отметил он.

Гайдан рассказал, что в Северодонецк приехали из россии какие-то представители медицинской отрасли. Это связано с опасностью распространения инфекций. Эти люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция, которая может угрожать жизни.

Он также рассказал. что если местные жители начинают пить воду из скважин, у них достаточно быстро развиваются болезни, и это как раз потому, что погибших не убрали, и продукты разложения тел попали в воду.

Помимо этого, на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература. Гайдай подчеркнул, что часть Луганской области до сих пор остается непокоренной, украинские защитники крепко держат оборону.

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