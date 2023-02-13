Жители Мариуполя ждут прихода ВСУ: люди оставляют послания россиянам с угрозами по всему городу

В Мариуполе местные жители устроили флешмоб, напоминая солдатам рф* и оккупационным властям, что город украинский и в нем ждут ВСУ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующие фото.

Мариупольцы оставляют надписи по всему городу.

«Элегантная форма борьбы и сопротивления… Мариуполь — это Украина!», — написал Андрющенко.

Настроения мариупольцев давно пугают россиян. Потому ранее они усилили проверки и даже усложнили выезд из города. Дошло даже до того, что оккупанты начали проверять мобильные телефоны детей в школах. Там ищут подписки на проукраинские группы и украинскую символику.

Кроме того, с недавних пор россияне опасаются ходить в темное время суток по улицам в одиночку.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.