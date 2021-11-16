Журналист откровенно рассказал, на что готовы пойти мигранты на белорусско-польской границе

По словам 29-летнего журналиста курдского происхождения Ребина Сирвана Маджида, большинство оказавшихся на белорусско-польской границе мигрантов предпочтут смерть в здешних лесах, чем возврат обратно на родину.

Отмечается, что Ребин Сирван Маджид сам недавно прибыл в Минск, чтобы попробовать попасть в Евросоюз.

Об этом сообщает The New York Times.

Журналист также сообщил, что обращался к властям Беларуси с просьбой предоставить убежище, однако после этого практически сразу же был насильно выдворен из страны.

При этом Сирван Маджид также заявил, что был избит представителями белорусских силовых ведомств.

По словам журналиста, курды не могут более проживать на территории Иракского Курдистана, поскольку социальная система там пришла в полный упадок

«Фактически, все хозяйство шестимиллионного региона подчинено двум семьям, которые его полностью контролируют и забирают себе все деньги. Большинство живет в нищете, многие люди с высшим образованием не могут устроиться на нормальную работу. Для журналистов работа тоже невозможна — нам постоянно угрожают убийством. Думаю, что Иракский Курдистан может жить лучше, но сейчас ситуация очень плохая», – рассказал Ребин Сирван Маджид.

По мнению курдского журналиста, большинство курдских мигрантов предпочтет умереть в этих лесах, чем вернуться на родину.

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