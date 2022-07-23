Журналист рассказал, как террорист гиркин выгораживает путина перед россиянами

Террорист пытается обвинить во всех провалах росссийской армии в Украине главу министерства обороны россии сергея шойгу.

Известный террорист игорь гиркин-стрелков*, который ранее был «министром обороны» так называемой «ДНР» выгораживает владимира путина перед россиянами.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в интервью «РБК-Украина».

По словам журналиста, гиркин критикует высшее военное и политическое руководство рф, но не самого путина. Он транслирует идею «царь хороший, а бояре – плохие».

Весь негатив и провалы россияне должны связывать не с путиным, а на главе минобороны рф шойгу и прочих чиновниках.

Напомним, что игорь гиркин также работал на фсб. Именно при его непосредственном участии в 2014 году были созданы так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!