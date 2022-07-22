Политолог рассказал о главных проблемах путина: Близко к краю пропасти

По словам эксперта, путин не хочет мириться с промахнувшейся ролью «Акеллы» и будет бороться с таким имиджем, но это будет безрезультатно.

Глава рф владимр путин* уже проиграл не только Украине, но и всему миру. Он больше не сможет избавиться от репутации террориста.

Об этом рассказал политолог Аббас Галлямов, который ранее работал спичрайтером у путина.

Конечно, путину не нравится то, как развиваются события. У него уже репутация убийцы, однако это его не так сильно беспокоит, как репутация слабака.

«Он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего слабака, вот что ему по-настоящему грозит», — сказал он.

Путин еще никогда не подходил так близко к пропасти, считает политолог. Галлямов уверен, что есть шанс, что элита может выступить против него. Рано или поздно путин сломается, и уже тогда его проигрыш будет окончательным.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства».

Кроме того, наш сайт писал, что американский эксперт рассказал, решится ли путин применить ядерное оружие.

Еще напомним, что в Кремле ответили, действительно ли путин болен.