Глава рф владимр путин* уже проиграл не только Украине, но и всему миру. Он больше не сможет избавиться от репутации террориста.
Об этом рассказал политолог Аббас Галлямов, который ранее работал спичрайтером у путина.
Конечно, путину не нравится то, как развиваются события. У него уже репутация убийцы, однако это его не так сильно беспокоит, как репутация слабака.
«Он будет бороться с репутацией лузера, проигравшего слабака, вот что ему по-настоящему грозит», — сказал он.
Путин еще никогда не подходил так близко к пропасти, считает политолог. Галлямов уверен, что есть шанс, что элита может выступить против него. Рано или поздно путин сломается, и уже тогда его проигрыш будет окончательным.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко заявил, что ему, а не путину принадлежит идея «славянского государства».
Кроме того, наш сайт писал, что американский эксперт рассказал, решится ли путин применить ядерное оружие.
Еще напомним, что в Кремле ответили, действительно ли путин болен.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!