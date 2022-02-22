11-месячная девочка стала самой молодой жертвой COVID-19 в Гонконге

Этот ребенок является третьим маленьким ребенком, умершим от вируса за последние две недели. Ранее в этом месяце от вируса скончались трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

Самой молодой жертвой COVID-19 в Гонконге стала 11-месячная девочка, которая недавно скончалась после заражения вирусом.

Этот ребенок является третьим маленьким ребенком, умершим от вируса за последние две недели. Ранее в этом месяце от коронавируса скончались трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

По данным органов здравоохранения, у девочки было «хорошее здоровье», и она находилась в стабильном состоянии.

По прибытии в больницу Цеунг Кван О ее интубировали, а затем перевели в отделение интенсивной терапии больницы королевы Елизаветы в Яу Ма Тей.

Младенец получил противовирусный препарат Ремдесивир, но ее состояние быстро ухудшилось, и всего через несколько часов, в полдень в субботу, у нее случилась остановка сердца.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи назвали самый надежный способ улучшить эффективность вакцинации от коронавируса. Было установлено, что регулярные тренировки снижают риск инфекционных заболеваний. Это дало повод для новой работы анализа связи между эффективностью вакцинации и тренировками.

Также читайте о том, что число умерших от COVID-19 в Израиле превысило 10 тысяч человек. Ранее было принято решение отменить ограничения на въезд иностранных граждан в Израиль со следующего месяца, положив конец двухлетним строгим ограничениям на въезд туристов.

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