Врачи назвали самый надежный способ улучшить эффективность вакцинации от коронавируса

Было установлено, что регулярные тренировки снижают риск инфекционных заболеваний. Это дало повод для новой работы анализа связи между эффективностью вакцинации и тренировками.

Американские ученые заявили, что есть прямая связь между физическими упражнениями и эффективностью вакцинации против коронавируса. По словам экспертов, хватит 90-минутных регулярных тренировок, чтобы увеличить количество антител через 4 недели после укола.

Эксперты из Университета штата Айова в США провели метаанализ нескольких исследований, чтобы это выяснить.

Ученые заявили, что будут продолжать работу над тем, чтобы определить оптимальное время тренировки после вакцинации.

Ранее Курсор сообщал, что врачи ответили, на что обратить внимание при заражении Омикроном в пожилом возрасте. Пожилым пациентам с ковидом, у которых, как правило, накопился букет болячек, а также людям с хроническими заболеваниями нельзя прекращать терапию по основному диагнозу.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врачи рассказали о долгосрочных последствиях COVID-19 для переболевших. Медики и ученые констатируют: люди, которые переболели коронавирусом, могут сталкиваться в дальнейшем с разнообразными последствиями опасного заболевания. Больше всего возрастает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

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