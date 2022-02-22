COVID-19 в Израиле: 12 930 новых случаев

Во вторник в Израиле было зарегистрировано 12 930 новых случаев заболевания новым коронавирусом, 753 пациента находятся в тяжелом состоянии, согласно утренней сводке Министерства здравоохранения.
Из всех заболевших 224 человека находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Число умерших перевалило за 10 000 и в настоящее время составляет 10 003 человека.
По состоянию на утро вторника 4 461 159 израильтян получили третью дозу и 720 986 — четвертую дозу вакцины против коронавируса.
Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.
Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».
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