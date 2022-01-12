Исследователи: Число заражений COVID-19 в Израиле может достичь 2 млн

Ученые считают, что через 2 недели в Израиле будет заражаться коронавирусом по 200 тысяч человек в день.

Исследователи из Еврейского университета подсчитали, что еще примерно через две недели Израиль достигнет пика волны Омикрон, когда число активных инфекций составит от 800 тысяч до двух миллионов.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Они также предполагают, что наибольшее число пациентов с COVID-19, госпитализированных в тяжелом состоянии, достигнет от 1 до 2 тысяч, и что дети в возрасте до 11 лет составят 2,5% этих пациентов.

Исследователи предупредили, что высокий уровень инфицирования может стать серьезной нагрузкой как для экономики, так и для системы здравоохранения, и рекомендовали, помимо прочего, ограничить число собраний.

Пятая волна, как ожидается, начнет спадать в период с 25 по 30 января, добавили они.

На прошлой неделе чиновники от здравоохранения предположили, что на этой неделе будет регистрироваться около 50 тысяч подтвержденных случаев в день, а примерно через две недели — 200 тысяч подтвержденных случаев в день.

Курсор ранее писал, что ученые рассказали о способах снизить шанс заражения коронавирусом. Выяснилось, что COVID теряет 90% своей способности заражать в течение 20 минут после попадания в воздух. Большая часть потерь происходит в течение первых пяти минут.

Кроме того, кардиолог рассказал, почему люди умирают после излечения от коронавируса. После выздоровления от коронавируса возможно возникновение феномена отсроченной смерти. Об этом заявил кардиолог Сергей Бойцов.

Также сообщалось, что по мнению ученых каждый пятнадцатый израильтянин заражен вирусом COVID-19. По мнению профессора Эрана Сегала, некоторые израильтяне легко переносят вирус COVID-19 и не делают тестов, другие переносят болезнь бессимптомно. Каждому он предложил подумать, велика ли опасность, если каждый из 15 человек заражен. По его приблизительным подсчетам, Израиль уже достиг порога в 600 тысяч зараженных коронавирусом.

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