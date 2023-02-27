Более половины пациентов с COVID-19 страдают длительными симптомами ковид

После заражения COVID-19 возникают различные долгосрочные последствия, и реальность этих затяжных симптомов остается неизвестной.

Исследовательская группа под руководством доктора Ваки Имото из Высшей школы медицины Осакского столичного университета провела исследование в пяти больницах Осаки. В ходе опроса были рассмотрены долгосрочные последствия для 285 пациентов с диагнозом COVID-19 или госпитализированных в 2020 году.

Результаты исследования были опубликованы в Scientific Reports.

«В начале 2021 года мы начали исследования последствий COVID-19 через специализированную амбулаторную клинику, которая занимается лечением людей, страдающих от последствий COVID-19. Мы надеемся, что это исследование поможет людям понять последствия COVID-19», — сказал доктор Имото.

Результаты опроса показали, что более половины респондентов испытывали долгосрочные последствия даже через год после выздоровления от первоначального COVID-19. Ученые обнаружили, что последствия, в том числе усталость, нарушения вкуса и обоняния, выпадение волос и нарушения сна, могут сохраняться долгое время после выздоровления от COVID-19, независимо от тяжести исходной инфекции.

По словам ученых, даже молодые люди, вакцинированные и ранее инфицированные люди, у которых меньше шансов серьезно заболеть, все еще могут испытывать эти остаточные последствия, что делает необходимым продолжать серьезное лечение всех случаев COVID-19.

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