Салман Зарка призывает израильтян, возвращающихся из-за границы пройти тестирование на COVID

Зарка говорит, что субвариант BA2.75 «в основном распространен в Индии. Появление новых вариантов из-за рубежа вызывает беспокойство».

Салман Зарка вновь призывает израильтян, возвращающихся из-за границы, сдавать анализы ПЦР после приезда домой, несмотря на то, что они больше не являются обязательными, из-за опасений по поводу нового субварианта.

В частности, он говорит, что те, кто возвращается из Индии, Южной Африки, Мальты и Ботсваны, должны пройти обследование после возвращения.

И хотя Зарка говорит, что ожидает, что нынешняя шестая волна COVID в Израиле скоро начнет спадать, он предупреждает, что этой осенью вероятна новая седьмая волна. По его словам, время ее появления ожидается в районе выборов 1 ноября, «и мы ведем диалог с Центральной избирательной комиссией, чтобы гарантировать, что все граждане смогут проголосовать».

Ранее Курсор писал, что Салман Зарка рассказал, вернут ли в Израиле масочный режим. Несмотря на обнаружение нового подварианта COVID -19 BA2.75 в Израиле на этой неделе, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка предположил, что нынешняя волна коронавируса скоро пойдет на убыль.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».