Зарка рассказал, вернут ли в Израиле масочный режим

Израиль отменил свои требования к маскам для лица в помещении в апреле после того, как сделал их обязательными почти на два года.

Несмотря на обнаружение нового подварианта COVID -19 BA2.75 в Израиле на этой неделе, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка предположил, что нынешняя волна коронавируса скоро пойдет на убыль.

Через две недели после того, как он призвал общественность носить маски в помещении и сказал, что чиновники здравоохранения рассматривают возможность повторного введения мандата на ношение масок, Зарка сказал, что не считает такой шаг необходимым.

«Пока мы живем рядом с вирусом, нам не кажется, что в настоящее время мы должны обязывать общественность», — сказал Зарка.

Обнаружение трех новых случаев подварианта BA2.75 в Израиле в воскресенье не помешало Зарке сохранить позитивный прогноз, хотя он отметил, что каждый раз, когда возникает новый вариант, есть «повод для беспокойства».

«Пока мы не уверены в трансмиссивности и агрессивности варианта, наша роль — проявлять осторожность. Поэтому мы несколько обеспокоены, пока не проясним этот вопрос», — сказал Зарка.

Относительно новый вариант, получивший прозвище «Центавр», был обнаружен и в других странах, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Австралию и Нидерланды.

После окончания обязательных ПЦР-тестов для тех, кто прибывает в аэропорт Бен-Гурион в мае, было трудно точно определить количество случаев и идентичность новых вариантов, попадающих в страну.

Зарка сказал, что, по оценке Министерства здравоохранения, в Израиле уже зарегистрировано от 30 до 100 случаев подварианта BA2.75.

По мнению Зарка, количество как новых ежедневных случаев, так и тяжелобольных COVID начнет снижаться в ближайшую неделю.

Ранее Курсор писал, что трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Кроме этого, в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Также в Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19. Комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19. Новое израильское исследование показывают, что у пациентов с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими инфекциями COVID, возникают мутировавшие варианты.

Напомним, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле.