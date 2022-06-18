CDC рекомендовала вакцину от COVID компании Moderna для детей 6 месяцев и старше

Голосование 12-0 в пользу этого шага должно быть подписано директором CDC Рошель Валенски, чтобы правительство США могло начать распространение вакцин для детей в возрасте 5 лет и младше.

Группа советников Центра по контролю и профилактике заболеваний США в субботу проголосовала за рекомендацию вакцины COVID-19 для детей в возрасте шести месяцев, что делает вероятным начало общенациональной вакцинации на следующей неделе.

В пятницу Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешило вакцину компании Moderna Inc для детей в возрасте от шести месяцев до 5 лет и вакцину компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от шести месяцев до 4 лет. Вакцина компании Pfizer уже разрешена для детей старше 5 лет.

«Эта инфекция убивает детей, и у нас есть возможность предотвратить это», — сказала врач Бет Белл. «Здесь есть возможность предотвратить известный риск».

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.