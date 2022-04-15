Число серьезных случаев заболевания COVID впервые за последние 3 месяца упало ниже 200

Министерство здравоохранения сообщило о 40 428 активных случаях заболевания, включая 4704 подтвержденных в четверг. С начала пандемии в стране было зарегистрировано более 4 миллионов случаев заражения.

Число пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии с коронавирусом, в пятницу впервые за три месяца опустилось ниже 200.

Согласно официальным данным, по состоянию на утро пятницы было 196 тяжелых случаев, включая 74 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего был госпитализирован 581 человек, зараженный COVID-19, у 228 из них были легкие симптомы.

В последний раз меньше 200 тяжелых больных было 9 января, когда из-за варианта Омикрон заболеваемость подскочила до рекордного уровня.

Число умерших составило 10 612 человек, причем 18 смертельных случаев было зарегистрировано за последнюю неделю.

Ранее редакция Курсора сообщала, что число случаев заболевания COVID во всем мире превышает 500 миллионов.

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