Эксперты назвали последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Виктор Ляшко заявил, что последствием заболевания гриппом и коронавирусом может стать не только пневмония, но и дыхательная недостаточность, которая долго будет сказываться на здоровье.

В большинстве регионов мира люди подвержены риску одновременного заражения двумя вирусами — гриппом и COVID-19, которые могут иметь долгосрочные последствия для организма. Об этом сообщил на брифинге Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения Украины.

По его словам, интенсивность эпидемиологического процесса обеих острых респираторных вирусных инфекций в настоящее время находится на очень высоком уровне.

«Существует риск одновременного развития COVID-19 и гриппа. Оба патогена могут вызывать пневмонию и дыхательную недостаточность с долгосрочными последствиями для здоровья», — говорит Ляшко.

Он указал на необходимость соблюдения всех правил профилактики эпидемий и призвал граждан следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусных заболеваний.

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