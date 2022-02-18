Эксперты рассказали, какие напитки помогут восстановиться после COVID

Полезные напитки помогут организму восстановиться после перенесенного коронавируса.
Об этом сообщила диетолог Анжелика Дюваль, передает storinka.com.ua.
Так, во время болезни основным напитком должна быть вода, она же остается базовым питьем и в период восстановления после коронавирусной инфекции. Однако, чтобы быстрее набраться сил, можно дополнить рацион полезными морсами и настоями. Для приготовления морсов диетолог порекомендовала использовать облепиху и клюкву.
Помимо морсов, терапевтическим действием обладают настои на основе зеленого чая. В состав такого напитка могут входить как клюква, так и некоторые фрукты. Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня, сказала врач.
От некоторых напитков в период восстановления после COVID-19 лучше отказаться, продолжила диетолог. Прежде всего в «список запрещенных» стоит внести черный чай и крепкий кофе.
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