Еще двое сотрудников Кнессета дали положительный результат на COVID-19

С каждым днем все больше сотрудников Кнессета заражаются коронавирусом.

Еще у двух работников Кнессета тест на COVID-19 оказался положительным. Один из них является советником заместителя министра по вопросам регулирования в ПМО Абира Караха (Ямина).

Об этом пишет JPost.

Сотрудник Кнессета Юваль Шен объявил в пятницу, что охранник Кнессета, работник телеканала Кнессета и сотрудник комитета Кнессета сдали положительные анализы на коронавирус на фоне напряженного времени во время волны Омикрон в Израиле.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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