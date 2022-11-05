Израильские ученые выяснили последствия длительного COVID-19

Подчеркивая «огромное и развивающееся» влияние COVID на здоровье человека, крупное исследование, проведенное фондом здравоохранения, указывает на распространенность симптомов, включая нарушения памяти и мышечные боли.

Согласно новому израильскому исследованию, среди взрослых, заболевших COVID-19, каждый третий не может вернуться к состоянию здоровья до заражения даже спустя несколько месяцев.

«После выздоровления около 34,6% участников сообщили, что не вернулись к своему исходному состоянию здоровья», — говорится в рецензируемом исследовании, проведенном учеными из Maccabi Healthcare Services, одного из четырех фондов здравоохранения страны, на основе опросов 699 пациентов, проведенных между 1 и 2 годами. через полгода после выздоровления.

Исследование, проведенное под руководством руководителя отдела исследований и инноваций Maccabi доктора Тала Палатона, подчеркнуло распространенность симптомов, включая нарушения памяти и мышечные боли, и предупредило о последствиях длительного COVID-19 для общественного здравоохранения.

Исследование показало, что симптомы были гораздо более распространены среди тех, кто чувствовал, что у них есть коронавирус, по сравнению с теми, у кого не было симптомов. Они также были более распространены среди женщин, заразившихся COVID-19, чем среди мужчин, а также среди людей с избыточным весом или курящих.

Maccabi провела исследование в сентябре 2021 года, за два месяца до того, как штамм Omicron прибыл в Израиль. Это означает, что результаты не отражают возможных различий в длительных паттернах COVID-19 после выздоровления от Omicron по сравнению с предыдущими штаммами.

И хотя размер выборки велик, она составляет всего 7,5% от тех, кого попросили принять участие в опросе. Ввиду этого авторы признают возможность «предвзятости отбора», что означает, что, поскольку опрос был добровольным, люди, у которых были симптомы, могли быть более заинтересованы в ответе, чем другие.

Поскольку в новом исследовании участвовала контрольная группа из 1 398 человек, оно показывает, насколько чаще определенные жалобы на здоровье встречаются среди выздоровевших от COVID, чем среди остальных.

Около 37% выздоровевших респондентов сообщили о нарушениях памяти по сравнению с 14% незараженных. Для боли в груди сравнительные показатели составили 20% и 12%, а для слабости — 53% против 33%. Миалгию, или мышечные боли, испытывали 24,7% в группе без COVID и 40% в группе с COVID.

Говоря о важности результатов, авторы написали: «Воздействие COVID-19 на здоровье человека огромно и постоянно развивается. Это динамичная и постоянно меняющаяся область исследований и здравоохранения с непредсказуемыми последствиями. Одной из проблемных областей является долгосрочное воздействие инфекции SARS-CoV-2 на здоровье. Длительный COVID может значительно повлиять на здоровье человека в ближайшие годы».

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