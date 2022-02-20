Ученые выяснили, почему дети тяжело болеют Омикроном

Эксперты считают, что дети стали подходящей нишей для вируса. Особенно в свете того, что многие взрослые уже переболели этим заболеванием или прошли вакцинацию.

Ученые обнаружили, что Омикрон, в отличие от других штаммов, более успешно подавлял выработку интерферона у детей. Фактически, это может объяснить внезапный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

Ученые из Германии недавно обнаружили механизм, с помощью которого Омикрон воздействует на детский организм. Для этого они изучили влияние различных вариантов SARS-CoV-2 на выработку интерферона. Эти белки регулируют иммунный ответ на вторжение патогенов. Они являются первой линией обороны. Когда инфекция попадает в организм, запускается каскад противовирусной сигнализации. Высвобождаются цитокины. К ним относятся интерфероны. Организм активно участвует в борьбе с вирусом. Следует отметить, что интерфероновый ответ чрезвычайно важен для защиты детей от инфекций. В то время как у взрослых основную роль играет выработка антител.

Доктор Денис Проценко считает, что яркой особенностью Омикрона является тяжелое течение болезни у детей. Сейчас примерно каждый пятый пациент, находящийся на лечении в больнице – ребёнок.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон.

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