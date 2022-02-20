В ВОЗ предупредили о появлении самого опасного штамма коронавируса

Глава ВОЗ уточнил, что сегодня у мирового сообщества есть «инструменты и ноу-хау», которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан заявил, что сейчас в мире сложились идеальные условия для того, чтобы сформировался самый заразный ми опасный штамм коронавируса.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

С другой стороны, сейчас мир имеет ресурсы и данные, которые, по словам Адхана, могут вызвать представление о том, что пандемия практически закончилась.

Однако думать о том, что пандемия уже закончилась – опасно. Он напомнил, что в неделю от COVID-19 умирает 70 тысяч человек.

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Кроме того, редакция нашего сайта писала, что врачи рассказали, с какой проблемой стали сталкиваться люди, перенесшие COVID-19. Сам вирус не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс. Это лихорадка, которая вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов (пептидов и белков), которые повреждают клетки волосяного матрикса.

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