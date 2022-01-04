Нахман Эш получил четвертую дозу вакцины от коронавируса

Нахман Эш заявил, что новая мутация коронавируса очень заразна и что лучший вариант защититься от нее — вакцинироваться.

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш получил четвертую дозу вакцины против коронавируса во вторник утром.

Об этом пишет JPost.

«Это очень, очень заразный вариант, как мы видим. Заболеваемость растет и скачет каждый день. Лучший ответ — вакцина», — сказал Эш. «Поэтому я тоже выбрал и пришел сегодня утром, чтобы получить четвертую дозу вакцины, и призываю всех пройти вакцинацию».

Курсор ранее писал, что штамм Омикрон усилил иммунитет против Дельты. Ученые ЮАР пришли к выводу, что новый штамм коронавируса Омикрон усиливает иммунную защиту против Дельта-варианта. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов MedRxiv.

Также сообщалось, что израильские центры COVID-тестирования будут работать круглосуточно и без выходных. Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал в воскресенье во время специальной пресс-конференции найти решение для, казалось бы, бесконечных очередей, преследующих многие центры тестирования на коронавирус в стране на фоне резкого роста числа случаев COVID.

Кроме того, до трети израильтян заразятся COVID в ближайшие 3 недели. Ведущий эксперт в области здравоохранения, консультирующий правительство, предсказал в воскресенье утром, что каждый третий или четвертый израильтянин будет заражен Омикроном в течение следующих трех недель, предупредив, что большинство из них не узнает, что они были инфицированы, потому что в стране быстро заканчиваются тестовые наборы.

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