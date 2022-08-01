Коронавирус в Израиле: Минздрав заявил о снижении числа заболевших

Ситуация с заражением новых пациентов начинает улучшаться, но число больных в тяжелом состоянии еще слишком высокое, сообщили в Минздраве.

По данным на 1 августа министерство здравоохранения сообщило о выполненных 18 610 тестах на коронавирус. Выявлено 3669 вновь заболевших., что составило 19,72%.

Число активных инфицированных продолжает снижаться. На понедельник их число составило 41 131 человек, а в прошлую пятницу было 46 828.

Коэффициент инфицирования R, показывающий число людей, которых успевает заразить один инфицированный, держится на уровне 0,78 уже несколько дней.

В больницах находится 312 тяжелобольных пациентов. В пятницу их было 330. Снижение идет медленными темпами.

К ИВЛ подключено 86 человек, а в пятницу было 92,человека.

Скончались с начала эпидемии 11 377 человек.

Результаты вакцинирования на понедельник, 1 августа: число получивших хотя бы одну дозу вакцины — 6 714 619 человек, две дозы — 6 149 225, три дозы — 4 506 589, четыре дозы — 839 401 человек.

«Курсор» писал, что Байден вторые сутки подряд сдает положительный тест на коронавирус. Американский президент спустя три дня после того, как получил отрицательный тест на COVID-19, вновь заразился им и сейчас находится на изоляции.

Также мы сообщали, что гендиректор минздрава заразился коронавирусом: что известно о его состоянии. Нахман Аш заболел COVID-19. Гендиректора минздрава поместили в изолятор в соответствии с инструкциями.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.