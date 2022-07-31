Гендиректор минздрава заразился коронавирусом: что известно о его состоянии

Нахман Аш заболел COVID-19. Гендиректора минздрава поместили в изолятор в соответствии с инструкциями.

Нахман Аш, генеральный директор министерства здравоохранения, дал положительный результат на COVID-19 в воскресенье.

Он помещен в изолятор в соответствии с инструкциями, его состояние оценивается как легкое.

Примечательно, что он выполнил тест по новым правилам.

Мы писали ранее, что минздрав Израиля изменил правила тестирования на COVID-19, теперь домашние тесты на антитела, выполненные с помощью видеозвонка, будут официально признанными.

Так, чтобы проверить наличие заболевания в организме, не стоит стоять в очереди — провести тест можно дома. Для этого нужно связаться с операционной компанией, признанной минздравом, и действовать согласно инструкции. Результаты теста, зафиксированные с помощью видеозвонка, будут переданы в систему здравоохранения.

Отмечается, что новые правила действуют в стране с 27 июля. Этот вариант тестирования более комфортный, но стоит учитывать, что данная услуга платная.

Напомним, что спустя три дня с момента выздоровления и получения негативного результата теста, в США вновь заявили, что президент Джо Байден болен коронавирусом.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.