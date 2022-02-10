Минздрав: бустерная прививка от COVID-19 может вызвать нерегулярный менструальный цикл

Женщины и подростки более подвержены побочным эффектам от бустерной прививки, показало новое исследование Министерства здравоохранения.

Около 10% израильских женщин испытывали нерегулярные менструации после бустерной прививки от COVID-19, показало новое исследование Министерства здравоохранения о побочных эффектах третьей вакцины, опубликованное в среду.

Об этом пишет JPost.

Исследование Минздрава было направлено на изучение распространенности симптомов, развившихся через 21-30 дней после получения бустерной вакцины компании Pfizer.

По данным исследования, женщины и подростки более подвержены побочным эффектам после введения вакцины. Кроме того, наиболее распространенным симптомом, о котором сообщалось в исследовании, являются нерегулярные менструации: 10% женщин в возрасте до 54 лет, участвовавших в исследовании, сообщили, что испытывали этот побочный эффект.

Исследование показало, что большинство побочных эффектов были очень слабыми и проходили максимум через три дня.

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