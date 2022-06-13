Минздрав обновил данные о заболеваемости Covid-19 в Израиле

За прошедшие сутки в Израиле было диагностировано 5817 подтвержденных случаев коронавируса, среди них 100 человек в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения объявило сегодня, что за последние сутки было диагностировано 5817 подтвержденных случаев коронавируса, 100 пациентов зарегистрированы в критическом состоянии. Подключенных к аппаратам ИВЛ 22 пациента.

Из 24 тысяч 875 тестов более 26% оказались позитивными.

В настоящий момент заражены 28 тысяч 316 человек.

Сообщается, что 10 тысяч 882 заболевших COVID-19 умерли (+10 за сутки).

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), поднялся. Сегодня он 1,51.

Согласно информации от министерства здравоохранения Израиля, 90% тяжелобольных в возрасте старше 60 лет и большинство заразившихся переносят болезнь в легкой форме.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID. Фармацевтическая компания усовершенствовала свою вакцину, и ее применение, согласно результатам исследования, повышает количество антител в восемь раз.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.