Минздрав обнародовал тревожную статистику по коронавирусу: больных все больше

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), скакнул вверх. Сегодня он 1,38.

За прошедшие 24 часа врачи выявили 5863 новых больных на коронавирус. Всего за сутки было сделано 20 тысяч 812 тестов. Таким образом, процент положительных реакций составил 28,19.

Важно, что уже несколько дней подряд продолжается рост этого показателя. Так, Вчера было 20,29 процента, позавчера — 20,38, за день до того — 18,82.

На данный момент количество активных больных уже 26 тысяч 216. Врачи также фиксируют стремительный рост этого показателя. Всего с момента начала пандемии выявили 4 миллиона 173 тысяч 31 случай заболевания коронавирусом

Число тяжелобольных, правда, упало до 74 человек. Подключенных к аппаратам ИВЛ 19 пациентов.

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины – 6 миллионов 710 тысяч 247 человека (+114 со вчерашнего дня). Две дозы вакцины получили 6 миллионов 141 тысяча 858 (+250). Три дозы получили – 4 миллиона 495 тысяч 518 (+164). И четыре дозы получили – 814 тысяч 791 человек.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.