Мозг подростков состарился из-за стресса, вызванного пандемией — исследование

Новое исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что мозг подростков физически изменился в результате стресса, который они испытали, вызванного пандемией COVID-19.

«Из глобальных исследований мы уже знаем, что пандемия неблагоприятно повлияла на психическое здоровье молодежи, но мы не знали, что она делает физически с их мозгом», — сказал Ян Готлиб, профессор психологии и один из авторов исследования. Готлиб также является директором Стэнфордской лаборатории нейроразвития, аффектов и психопатологии (SNAP) в Стэнфордском университете.

В исследовании, которое было опубликовано в четверг в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science, Готлиб сравнил снимки МРТ 163 детей, которые были сделаны как до, так и во время пандемии. В результате процесс развития у участников ускорился, пока они переживали пандемию.

Профессор психологии сказал, что эти изменения вызваны хроническими невзгодами. Однако Готлиб заявляет, что до сих пор неизвестно, связаны ли изменения мозга с изменениями психического здоровья, несмотря на примеры хронических невзгод, связанных с плохим психическим здоровьем.

Профессор также сказал, что пандемия влияет не только на мозг и психическое здоровье подростков, но и на то, что у некоторых из них «уменьшилась толщина коры головного мозга, увеличился объем гиппокампа и миндалевидного тела».

Йонас Миллер, постдокторант в лаборатории Готлиба, сказал, что «происходит это глобальное событие, когда каждый испытывает какие-то невзгоды в виде нарушения их повседневной жизни — так что, возможно, мозг детей, которым сегодня 16 или 17 лет, несопоставимы с их сверстниками всего несколько лет назад».

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