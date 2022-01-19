Нахман Эш: Мы могли бы отменить карантин для детей

«Если мы не увидим необычной вспышки PIMS в других странах, мы можем изменить правила карантина для детей», — сказал профессор Нахман Эш.

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш в среду утром объяснил часть причин, по которым министерство сократило карантин до пяти дней.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Выступая перед «Галей Захаль», профессор Эш сказал: «Мы знаем, что болезнь, которую вызывает омикрон, протекает в более легкой форме, число пациентов, находящихся на аппаратах ЭКМО, нисколько не увеличилось, а число интубированных [пациентов] составляет около 100. Это, конечно, дает больницам больше возможностей, но нагрузка на палаты и отделения неотложной помощи ощутима».

«Мы понимаем, что контроль над этим событием очень слабый. Мы не можем сказать, что пресекаем цепи инфекций, как это было в прошлом — даже если наши шаги уменьшают количество инфекций. Эта волна — вызов для нас в каждой отдельной точке».

Профессор Эш добавил: «Если мы не увидим необычной вспышки PIMS в других странах, мы сможем изменить планы по детскому карантину — или даже полностью его отменить. Это огромная нагрузка на население, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни.»

«Вчера было зарегистрирована 71 тысяча новых случаев. По нашим оценкам, это [число] как минимум в два-три раза больше. Не исключено, что сейчас у нас 200 тысяч новых случаев ежедневно».

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