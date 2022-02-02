Нахман Эш: Новый подвариант BA.2 может быть более заразным, чем Омикрон

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Эш в среду утром выразил обеспокоенность тем, что субвариант «Омикрон» может быть более заразным, чем исходный штамм «Омикрон» COVID-19.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В интервью радиостанции 103 FM профессор Эш пояснил: «По нашим оценкам, основанным на секвенировании, это около 10% секвенции. Сотни израильтян. Наибольшее беспокойство вызывает то, что он более заразен, чем его брат, оригинальный Омикрон. По нашим оценкам, заразность составляет около 30-50%. С другой стороны, он не вызывает более тяжелых заболеваний. Почти наверняка инфекция такая же, как и у Омикрона».

Профессор Эш также сказал, что, по его оценке, субвариант не вызовет шестой волны: «Я говорю это осторожно, я очень надеюсь, что этого не произойдет. Есть страны, где он поднял уровень инфекций после того, как уже был спад, например, Дания. С другой стороны, есть страны, где его эффект меньше, возможно, из-за широкого распространения оригинального варианта Омикрон. Не то чтобы мы не были обеспокоены, но я надеюсь и предполагаю, что это не изменит картину, и мы увидим себя выходящими из этой волны.»

«Мы находимся в падении, показатели падают в последние несколько дней, и это довольно ясно по всем параметрам, за которыми мы следим. Мы все еще не видим этого четко по серьезным заболеваниям, и это, как мы ожидаем, займет еще день или два».

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