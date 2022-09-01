Новые тесты на COVID-19 выявляют штаммы за несколько часов — исследование

Ученые успешно разработали тест, который может «успешно различать все текущие варианты коронавируса».

Ученые из Юго-Западного медицинского центра UT успешно разработали тест на COVID-19, который может определить в течение нескольких часов, каким вариантом коронавируса был инфицирован пациент, используя данные исследования, опубликованного в рецензируемом научном журнале Clinical Chemistry.

Определение варианта коронавируса, заразившего пациента, является одной из важнейших задач медперсонала в период пандемии. Различные характеристики штаммов COVID-19 могут повлиять на решения врачей о лечении.

В большинстве медцентров могут потребоваться дни или недели, чтобы точно определить, какой вариант COVID-19 заразил пациента.

Патологоанатом доктор Джеффри Сорелл и команда Юго-Западного университета штата Юта разработали тест, который, по его словам, может «успешно различать все текущие варианты SARS-CoV-2». Тест основан на CoVarScan от SoRelle, быстром тесте на COVID-19, разработанном в 2021 году, который обнаруживает сигнатуры восьми горячих точек вируса SARS-CoV-2.

Команда использовала CoVarScan для более чем 4 000 образцов пациентов, собранных в медицинском центре Техаса. CoVarScan был разработан для обнаружения небольших мутаций в последовательностях РНК в восьми областях коронавируса. Он измеряет длину повторяющихся генетических областей, которые имеют тенденцию увеличиваться и уменьшаться по мере развития вируса.

Метод основан на полимеразной цепной реакции (ПЦР) для копирования и измерения РНК. Используя этот метод, CoVarScan удалось правильно идентифицировать варианты Delta, Mu, Lambda и Omicron, включая версию Omicron BA.2.

«Общая критика такого рода тестов заключается в том, что они требуют постоянной корректировки для новых вариантов. Но CoVarScan не нуждался в какой-либо настройке более года… он по-прежнему работает очень хорошо», — признал СоРелле.

Согласно исследованию, CoVarScan «так же точен, как и другие методы», используемые для диагностики COVID-19, и может «успешно различать все текущие варианты SARS-CoV-2».

«Используя этот тест, мы можем очень быстро определить, какие варианты существуют в сообществе и появляется ли новый вариант», — сказал ДеРолл, главный автор исследования.

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