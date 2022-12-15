Новые вакцины против Омикрон доказали свою безопасность и эффективность

Согласно недавнему заявлению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), новые бустеры подходят для двух штаммов COVID-19 варианта Omicron, который является причиной подавляющего большинства инфекций. Бивалентные вакцины содержат два компонента: новый бустер BioNTech от Pfizer нацелен как на исходный тип COVID-19, так и на шиповидный белок, связанный с субвариантом BA.1 Omicron. Бивалентная вакцина-кандидат Moderna нацелена на более новые подварианты Omicron BA.4 и BA.5 наряду с исходным штаммом COVID.

По данным FDA, все вакцины против COVID-19 помогают защитить от тяжелого заболевания, госпитализации и смерти от вируса. Поскольку вирус меняется, и иммунитет со временем естественным образом снижается, то можно потерять часть этой защиты.

«Эти вакцины работают так же, как оригинальные вакцины против COVID-19 и повторные прививки, и они производятся с использованием того же процесса. Из-за этого нет причин думать, что они будут менее безопасными. Кроме того, клинические исследования двухвалентных бустерных вакцин до сих пор показывают, что люди испытывают те же побочные эффекты, что и моновалентные вакцины», — говорится в сообщении FDA.

FDA разрешило использовать бивалентные составы вакцин Moderna и Pfizer в качестве разовой бустерной дозы в течение как минимум двух месяцев после завершения первичной или ревакцинации. Бивалентная вакцина Pfizer, которая преобладает в Израиле, разрешена для использования в качестве однократной бустерной дозы у лиц в возрасте пяти лет и старше. Бивалентная вакцина Moderna одобрена для использования в качестве однократной бустерной дозы у детей от шести лет до взрослых.

В ведомстве отметили, что вакцины против COVID-19, включая бустеры, продолжают спасать бесчисленное количество жизней и предотвращать самые серьезные последствия (госпитализацию и смерть) COVID-19.

FDA заявило, что одна бустерная доза обновленной бивалентной вакцины «обеспечивает широкую защиту от COVID-19 и, как ожидается, обеспечит лучшую защиту от COVID-19, вызванного циркулирующим в настоящее время вариантом Omicron». Побочные эффекты, как правило, легкие и не отличаются и не сильнее, чем у некоторых пациентов после предыдущих инъекций, при этом наиболее частой местной побочной реакцией в обеих группах была боль в месте инъекции. Системные реакции у небольшой части пациентов включали утомляемость, головную боль и боль в суставах.

Бустеры Omicron не тестировались на людях до одобрения FDA, «потому что не было достаточно времени. Также испытания на людях этого специфического бустера Омикрон только недавно начались у взрослых, и результаты не ожидаются до ноября. Но поскольку вирус меняется так быстро, федеральные чиновники США заявили, что данные будут устаревшими к тому времени, когда результаты будут доставлены в FDA».

Новые исследования показали, что в популяции, где половина людей уже защищена от симптоматической инфекции COVID-19 посредством предыдущей вакцинации или инфекции, обновленная бустерная вакцина повысила защиту до 90% по сравнению с 86% защитой, обеспечиваемой дополнительной дозой вакцины. оригинальная вакцина.

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