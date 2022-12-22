Новый симптом COVID-19 стал одним из самых распространенных

Новое исследование здоровья показало, что основные симптомы COVID-19 по-прежнему постоянно меняются, а измененное обоняние теперь входит в 10 основных симптомов, с которыми сталкивается большинство людей.

ZOE, компания, которая постоянно опрашивала пациентов с COVID-19, чтобы понять заболевание и разработать политику, выпустила ежемесячное Health Study, и оно показывает, что, хотя некоторые симптомы сохранились с более ранних вариантов, частота других увеличивается.

На первом месте по-прежнему стоит боль в горле, затем насморк, а затем заложенность носа. Они оставались относительно постоянными, но в общей десятке лидеров произошли более значительные сдвиги, в результате которых «традиционные» симптомы, такие как лихорадка, потеря обоняния и одышка, исчезли, и появились новые симптомы.

Кроме этого, мышечные боли, головные боли и хриплый голос теперь более распространены, но в списке появилось новое — измененное обоняние.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19.