ПА одобрила вакцины против COVID-19 для подростков

Правительство Палестинской автономии (ПА) одобрило рекомендации чиновников здравоохранения о введении вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает информационное агентство Синьхуа.

В своем заявлении правительство ПА сообщило, что оно также согласилось начать вводить третью вакцину палестинским арабам старше 18 лет, которые уже получили первую и вторую вакцины не менее шести месяцев назад.

В заявлении «министерства здравоохранения» ПА говорится, что «наблюдается снижение числа случаев заражения COVID-19 благодаря вакцинации большинства групп населения».

ПА официально начала кампанию по вакцинации против COVID-19 в феврале, после того как Израиль передал 2000 доз вакцин Moderna и заявил, что выделил еще 3000 прививок для палестинских арабов.

Несмотря на получение тысяч доз от Израиля, а также вакцин из России и в рамках инициативы COVAX, ПА критикует Израиль и обвиняет его в задержке передачи вакцин.

В то же время, ПА признала, что предоставила вакцины COVID-19 высокопоставленным чиновникам ПА и королевской семье Иордании.

Курсор также сообщал, что ученые предупредили о новых рисках после вакцинации Pfizer. Ученые в ходе исследований выяснили, про прививки вакциной от компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения болезней сердца.

Штамм Дельта: что нужно знать о нем. По мере распространения штамма Дельта (Delta) вакцины от COVID-19 по-прежнему имеют решающее значение для защиты детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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