Pfizer просит FDA разрешить вакцину от COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет в США

Запрос Pfizer означает, что американские дети могут начать получать прививки в марте; малыши и дошкольники — единственная группа, которая еще не имеет права на вакцинацию от коронавируса

Во вторник компания Pfizer попросила США разрешить сверхмалые дозы своей вакцины COVID-19 для детей младше 5 лет, что потенциально открывает возможность для самых маленьких американцев начать получать прививки уже в марте.

Об этом пишет Times of Israel.

В качестве чрезвычайного шага, Управление по контролю за продуктами и лекарствами призвало компанию Pfizer и ее партнера BioNTech подать заявку раньше, чем компании планировали — и до того, как будет решено, нужно ли малышам делать две прививки или три.

19 миллионов детей в возрасте до 5 лет — единственная группа населения страны, которая еще не имеет права на вакцинацию против коронавируса. Многие родители настаивают на распространении прививок на малышей и дошкольников, особенно в связи с тем, что из-за варианта Омикрон в больницу попало рекордное количество детей.

«Я бы сказала, что родители в моем кабинете отчаянно хотят сделать прививки маленьким детям», — говорит доктор Дайан Хес, которая ведет педиатрическую практику в Нью-Йорке, где уровень вакцинации высок.

Компания Pfizer стремится делать детям в возрасте 6 месяцев прививки, содержащие одну десятую часть дозы, которую получают взрослые. Компания заявила, что уже начала представлять свои данные в FDA и рассчитывает завершить этот процесс через несколько дней.

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