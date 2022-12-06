Симптомы затяжного COVID у детей могут меняться со временем — ученые

Исследователи опросили детей в возрасте от 11 до 17 лет об их здоровье через шесть месяцев и 12 месяцев после прохождения ПЦР-теста в период с сентября 2020 года по март 2021 года.

Исследование «Дети и молодые люди с затяжным течением COVID» (CLoCk), опубликованное в журнале The Lancet Regional Health—Europe, является крупнейшим в мире исследованием затяжного COVID у детей.

Ученые, проводившие исследование, заявили, что ни один из детей, первоначально приглашенных для участия в исследовании, не был госпитализирован. В общей сложности исследователи изучили данные 5 086 детей, 2 909 из которых дали положительный результат на COVID-19, а 2 177 — отрицательный.

Ученые спросили детей и молодых людей , что они испытали из списка из 21 симптома, включая одышку и усталость, а также использовали утвержденные шкалы для оценки качества жизни, психического здоровья, самочувствия и усталости.

Команда обнаружила, что во время тестирования проблемы со здоровьем чаще встречались у детей и молодых людей с положительным результатом на вирус по сравнению с теми, у кого был отрицательный результат, а также через шесть и 12 месяцев после ПЦР-теста.

Они также отметили, что симптомы изменились в течение года. И хотя некоторые из исходных симптомов у детей уменьшились, сообщалось о новых симптомах. Это также имело место, когда исследователи рассматривали шкалы, измеряющие низкое качество жизни, эмоциональные и поведенческие трудности, плохое самочувствие и усталость.

В результате исследователи обнаружили, что симптомы длительного COVID, с которым сталкиваются дети и молодые люди, со временем меняются, и клиницисты должны знать об этом.

Автор-корреспондент, доктор Снехал Пинто Перейра (UCL Surgery & Interventional Science) сказал: «Наше исследование идет на шаг дальше, чем существующие исследования, и указывает на то, что исследователям необходимо отслеживать индивидуальные траектории, используя повторяющиеся измерения одних и тех же детей и молодых людей с течением времени».

Исследование CLoCK является одним из четырех крупных исследований, финансируемых NIHR и UKRI, которые помогают лучше понять причины, симптомы и лечение долгосрочных последствий COVID-19 у людей, которые не ухудшились настолько, чтобы их можно было госпитализировать.

В рамках этого исследования ученые продолжат анализировать результаты опроса участников в течение двух лет после первоначального теста ПЦР.

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