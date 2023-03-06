Смена диеты может ослабить последствия пандемии — ученые

Недавнее исследование показало, что поощрение людей есть больше фруктов и овощей после пандемии может помочь предотвратить 26 миллионов смертей ежегодно до 2060 года.

Группа исследователей из Эдинбурга считает, что преждевременная смерть от таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и рак, которые также являются факторами риска для пациентов с COVID-19, можно предотвратить. Для этого важно включить в планы восстановления после пандемии меры по сокращению глобального потребления мяса.

Помимо позитивного влияния на здоровье людей, такая смена диеты будет иметь массу положительных последствий. Анализ показывает, что сокращение количества потребляемого мяса во всем мире также сделало бы продукты более доступными, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, такой подход более полезен для окружающей среды. По словам ученых, сокращение потребления мяса также сократит использование сельскохозяйственных земель и потребность в орошении и удобрениях, что может повлиять на качество воды и биологическое разнообразие.

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