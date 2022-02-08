Стало известно, сколько Pfizer заработала на вакцинах от COVID-19

В 2021 году компания Pfizer заработала 36,8 млрд долларов только на вакцинах от коронавируса, что составляет почти половину от всех доходов компании за год.

В 2021 году компания Pfizer заработала почти 40 миллиардов долларов на вакцине COVID-19, что делает ее одним из самых продаваемых препаратов в истории, а в 2022 году ожидает получить 50 миллиардов долларов от вакцины и терапевтического препарата Paxlovid.

Об этом пишет Times of Israel.

Pfizer сообщает о годовой прибыли в размере $22 млрд, что более чем в два раза превышает уровень 2020 года. Годовой доход почти удвоился до 81,3 млрд долларов, причем 36,8 млрд долларов принесла вакцина COVID-19.

Генеральный директор Альберт Бурла назвал 2021 год «переломным» для Pfizer, добавив, что усилия компании в борьбе с пандемией «коренным образом изменили нашу компанию навсегда».

По прогнозам компании, доходы в 2022 году составят от 98 до 102 миллиардов долларов.

В 2022 году Pfizer ожидает 32 млрд долларов дохода от вакцин COVID-19 и 22 млрд долларов дохода от Paxlovid.

Бурла говорит, что в настоящее время компания работает над новой вакциной на основе омикронного варианта COVID-19, а также над новым «потенциальным пероральным препаратом нового поколения COVID-19».

Курсор ранее писал, что срок годности израильских вакцин Pfizer продлен на две недели. Сообщается, что срок годности около 250 тысяч прививок продлен на две недели на фоне значительного снижения спроса на прививки.

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