Статистика коронавируса в Израиле: минздрав уверенно заявляет о спаде седьмой волны COVID

На фоне сокращения числа вновь зараженных и уменьшения случаев тяжелого протекания болезни есть надежды на скорую победу медицины над коронавирусом. Однако отсутствие масочного режима не отменяет мер безопасности, поэтому минздрав рекомендует защитить себя и использовать маски.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило новые данные статистики по эпидемии коронавируса. По информации на 19 августа за последние сутки проведено 13979 тестов. В 10% случаев выявлен коронавирус.

В больницах Израиля проходят лечение 544 пациента с коронавирусом (-39 за сутки), остальные с легкими формами протекания болезни лечатся в домашних условиях. Всего на данный момент заражены 17541 человек (-794 за сутки).

191 пациент в больницах находится в тяжелом состоянии (за сутки показатель уменьшился на 8 человек), из них 73 больных подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (-5 за сутки).

Всего с начала пандемии выявлено 4 621 445 случаев заражения коронавирусом, из которых умерло 11 525 заболевших (+1 за сутки).

Хотя в стране нет обязательного масочного режима в помещениях и общественном транспорте, но минздрав рекомендует обезопасить себя и использовать маски.

Вместе с тем в минздраве уверенно заявляют о спаде седьмой волны COVID-19.

Ранее «Курсор» писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19.

Наш сайт сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.