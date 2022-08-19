Статистика коронавируса в Израиле: минздрав уверенно заявляет о спаде седьмой волны COVID

Министерство здравоохранения Израиля сообщило новые данные статистики по эпидемии коронавируса. По информации на 19 августа за последние сутки проведено 13979 тестов. В 10% случаев выявлен коронавирус.
В больницах Израиля проходят лечение 544 пациента с коронавирусом (-39 за сутки), остальные с легкими формами протекания болезни лечатся в домашних условиях. Всего на данный момент заражены 17541 человек (-794 за сутки).
191 пациент в больницах находится в тяжелом состоянии (за сутки показатель уменьшился на 8 человек), из них 73 больных подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (-5 за сутки).
Всего с начала пандемии выявлено 4 621 445 случаев заражения коронавирусом, из которых умерло 11 525 заболевших (+1 за сутки).
Хотя в стране нет обязательного масочного режима в помещениях и общественном транспорте, но минздрав рекомендует обезопасить себя и использовать маски.
Вместе с тем в минздраве уверенно заявляют о спаде седьмой волны COVID-19.
Ранее «Курсор» писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19.
Наш сайт сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.