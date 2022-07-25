Статистика Минздрава по заболеваемости COVID-19 на 25 июля

Ситуация с заражением новых пациентов не ухудшается, однако обеспокоенность вызывает число больных в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве.

Министерство здравоохранения сообщило данные по заболеваемости на понедельник, 25 июля: за предыдущий день выявлено 5608 новых инфицированных, всего выполнено 22 405 тестов на COVID -19.

По информации Минздрава, коэффициент инфицирования R, который показывает скорость распространения инфекции, составил 0,8, что ниже предыдущих показателей.

Однако опасность в том, что не снижается число больных, находящихся в больницах в тяжелом состоянии. На 25 июля зафиксировано 339 тяжелобольных, из них 84 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Израиле зарегистрировано 11 291 летальных случая.

По данным на понедельник, 25 июля, минимум одну дозу вакцины получили 6 714 176 человек, две дозы – 6 148 431, три дозы – 4 505 787, четыре дозы – 838 032 человек.

«Курсор» сообщал, что эксперт заявил, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет. По словам экспертов, требуются фундаментальные исследования самого вируса и надежное предсказание его изменений для эффективной борьбы.

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