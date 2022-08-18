Статистика заболеваемости COVID: минздрав сообщил о сокращении случаев осложнений

Минздрав сообщил о резком снижении числа тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции и уменьшении количества вновь заболевших, что позволяет судить о спаде волны заболеваемости.

По данным министерства здравоохранения на четверг, 18 августа, было сделано 11 829 тестов на коронавирус. Положительные результаты тестов отмечены у 1313 новых инфицированных, что составило 11,1% случаев.

Коэффициент инфицирования R, характеризующий скорость распространения инфекции одним инфицированным до его изоляции, стабилен в районе значения 0,75.

На 18 августа, минздрав сообщил о резком снижении числа тяжелобольных. В больницах находятся 199 пациентов с тяжелой формой течения болезни. Для сравнения — 17 и 16 августа было 214, а в минувшую пятницу 12 августа — 251 случай.

Из числа тяжелобольных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 78 человек (вчера было 75). С начала эпидемии число летальных случаев составило 11 524 человека.

По данным минздрава на 18 августа, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 6 716 035 человек, две дозы — 6 150 790 человек, трижды привиты 4 508 033 человек, а четвертую дозу вакцины получили — 841 760 человек.

«Курсор» писал, что в Израиле наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 1 484 новых случая коронавируса.

Ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19. Китайские ученые и их американские коллеги разработали два коктейля антител против COVID-19, которые могут нанести двойной удар по инфекциям, вызванным распространенным вариантом Omicron.

Напомним, первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на COVID-19.