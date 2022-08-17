В Израиле наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 17 августа, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 16 018 тестов. Индекс заражаемости (число людей, которых может заразить один человек с COVID до того, как его изолировали) — 0,75. С начала пандемии было выявлено 4 618 864 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 18 793 человек.

В больницы госпитализировано 606 человек. Состояние 214 пациентов оценивается как тяжелое, 75 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 11 506 человек.

По данным Минздрава на 17 августа, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 715 989 человек, вторую дозу — 6 150 721 человек, третью дозу — 4 507 989 человек, четвертую дозу — 841 642 человек.

На сегодняшний день большинство городов Израиля признано Минздравом «оранжевыми», учитывая динамику распространения коронавируса.

Ранее Курсор писал, что Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов. Британский Объединенный комитет по вакцинации вскоре выдаст рекомендации по поводу того, как вакцину следует использовать в стране.

Ученые разработали уникальные антитела против вариантов COVID-19. Китайские ученые и их американские коллеги разработали два коктейля антител против COVID-19, которые могут нанести двойной удар по инфекциям, вызванным распространенным вариантом Omicron.

Коронавирус в Израиле: сокращается число тяжелых случаев COVID.

Курсор сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

Напомним, в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.