У 20 заключенных тюрьмы Кетзиот положительный результат на COVID-19

В тюрьме Кетзиот заключенные из одного отделения массово заразились коронавирусом, из-за чего было проведено эпидемиологическое исследование.

Анализы, проведенные в воскресенье в тюрьме Кециот, выявили 20 COVID-позитивных заключенных, все из одного отделения, в хорошем состоянии, без симптомов, объявила Тюремная служба.

Об этом пишет JPost.

Проверенные заключенные были изолированы в отдельные камеры, было проведено эпидемиологическое исследование и одновременно взяты пробы у всех заключенных и персонала отделения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон. Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

Ранее Курсор сообщал, что ученые определили, почему вакцина против COVID-19 не всегда эффективна. Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах показали, что иммунная система каждого человека уникальна, поэтому инфекция переносится по-разному и действие вакцины также отличается.

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