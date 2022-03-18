Ученые исследуют потенциальную связь диабета и COVID-19

Новые данные показывают, что коронавирус, как и некоторые другие вирусы, может атаковать клетки, вырабатывающие инсулин, в поджелудочной железе — процесс, который может вызвать, по крайней мере, временный диабет у восприимчивых людей.

Появилась информация, что коронавирус может поражать клетки, которые вырабатывают инсулин, что может привести к развитию диабета.

Во время пандемии был замечен рост числа случаев диабета, однако это также можно связать с карантинными ограничениям, несвоевременной медицинской помощью. Многие во время пандемии позволяли себе много вредной еды, а также уменьшили количество физической активности, особенно это было опасно людей подверженных риску диабета 2 типа.

Согласно данным, за период с марта 2020 по июнь 2021 выросло количество случаев диагностирования диабета среди детей, которые переболели коронавирусом.

За последние годы в США диабет среди детей стал встречаться чаще, однако врачи из Европы нашли связь между темпами роста и пандемией.

«Я думаю, что мы все немного обеспокоены», — сказала доктор Инас Томас, специалист Детской больницы Мотта при Мичиганском университете.

По ее словам, число случаев диабета 1 типа выросло на 30%.

Диабет 2 типа, который в основном поражает взрослых, ухудшает использование организмом инсулина, что приводит к плохому регулированию уровня сахара в крови.

«Курсор» писал ранее, что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе.

Также мы ранее писали о том, что ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, является предвестником серьезных проблем со здоровьем. К счастью, есть один напиток, который может помочь «значительно» сжечь жир всего за несколько недель.