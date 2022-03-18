Ученые исследуют потенциальную связь диабета и COVID-19

Появилась информация, что коронавирус может поражать клетки, которые вырабатывают инсулин, что может привести к развитию диабета.
Во время пандемии был замечен рост числа случаев диабета, однако это также можно связать с карантинными ограничениям, несвоевременной медицинской помощью. Многие во время пандемии позволяли себе много вредной еды, а также уменьшили количество физической активности, особенно это было опасно людей подверженных риску диабета 2 типа.
Согласно данным, за период с марта 2020 по июнь 2021 выросло количество случаев диагностирования диабета среди детей, которые переболели коронавирусом.
За последние годы в США диабет среди детей стал встречаться чаще, однако врачи из Европы нашли связь между темпами роста и пандемией.
«Я думаю, что мы все немного обеспокоены», — сказала доктор Инас Томас, специалист Детской больницы Мотта при Мичиганском университете.
По ее словам, число случаев диабета 1 типа выросло на 30%.
Диабет 2 типа, который в основном поражает взрослых, ухудшает использование организмом инсулина, что приводит к плохому регулированию уровня сахара в крови.
«Курсор» писал ранее, что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе.
Также мы ранее писали о том, что ученые назвали сладкий напиток, который может уменьшить жир на животе. Висцеральный жир, также известный как жир на животе, является предвестником серьезных проблем со здоровьем. К счастью, есть один напиток, который может помочь «значительно» сжечь жир всего за несколько недель.