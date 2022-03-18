Что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе

Врач Люсия Гарсиа действительно ли кофе полезно и поможет ли напиток сделать ваше тело стройнее. Она уверяет, что черный кофе — низкокалорийный напиток с незначительным содержанием жиров и углеводов.

Чашка черного кофе содержит всего 2 калории, а содержание жира и сахара практически равно нулю. Потому это идеальный напиток для похудения. Но именно черный кофе чистый, то есть без сахара, молока, сливок, сиропов и так далее.

Средняя чашка кофе содержит около 100 мг кофеина — вещества, позволяющего организму сжигать больше калорий. В исследовании с участием 1000 человек ученые обнаружили, что черный кофе снижает массу тела и индекс массы тела (ИМТ). Когда участники удвоили потребление черного кофе, их вес снизился.

Другое исследование показало, что употребление кофе перед тренировкой может сжечь на 18% больше калорий в течение 2-3 часов.

Кроме того, черный кофе также содержит некоторое количество хлорогеновой кислоты, которая является природным антиоксидантом. Хлорогеновая кислота может ингибировать абсорбцию глюкозы и накопление жира.

Ранее Курсор сообщал, что ученые раскрыли главный секрет счастливой старости. Эксперты проводили исследование в Соединенных Штатах на протяжении 10 лет, в нем приняли участие больше 13 тысяч добровольцев в возрасте от 50 лет. Они предоставляли ученые данные о своей жизни: состоянии здоровья, времени выхода на пенсию и так далее.